Минтруд поборется со «стеклянным потолком» для женщин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа в офисе

В России будет создана национальная стратегия до 2023 года для борьбы с гендерным неравенством на работе, передает РБК. Стратегия призвана помочь преодолеть так называемые «стеклянный потолок» (неформальные ограничения для женщин) и «липкий пол» (трудности в продвижении по карьерной лестнице). Также инициатива должна помочь обеспечить женщинам баланс между семьей и работой.

Руководить формированием стратегии будет первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2023–2030 годы будет направлена на реализацию принципа равных прав и свобод полов во всех сферах жизни, повышение экономической независимости, политической активности и возможностей самореализации россиянок, а также на преодоление стереотипных представлений об их социальных ролях, — сообщает РБК.

В планах министерства дать женщинам новые возможности в сфере занятости, расширить их участие в предпринимательстве, создать условия для качественного образования и продвигать идею женского лидерства.

Экс-депутат Оксана Пушкина, комментируя стратегию, отметила отсутствие в ней базовых требований, связанных с прекращением насилия против женщин и борьбой за право распоряжаться своим телом, а также за возможность обеспечивать себя и своих детей.

Наше государство проводит все более консервативную и патриархальную политическую линию, из-за чего равенство прав мужчин и женщин по закону превращается в пустую формальность — реального равенства возможностей нет, — высказалась она.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее заявил, что безработица в России вырастет осенью. Он пояснил, что второй месяц подряд она остается на рекордно низком для страны уровне — 3,9%, однако по ряду отраслей и предприятий уже отмечается рост неполной занятости.