Минтруд оценил перспективу перехода на четырёхдневку

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Министр труда России Антон Котяков считает неактуальным введение четырёхдневной рабочей недели в России, потому что в Трудовом кодексе и так достаточно форм занятости для разных категорий россиян. Об этом пишут «Известия».

С учётом гибких форм занятости, которые мы сейчас предусмотрели в Трудовом кодексе, необходимость перехода на четырёхдневку в обязательном порядке, на сегодняшний день неактуальна, — считает министр.

По его словам, руководство компании всегда может в частном порядке рассмотреть гибкий график или дистанционный вид занятости для своих работников. Причём это касается как отдельных категорий вроде мам с детьми, так и всех сотрудников на предприятии.

Для России на данном этапе этого вполне достаточно, сказал Котяков.

Ранее он пообещал рассмотреть предложение о четырёхдневке, как и все другие инициативы, если предложение поступит в Минтруд России.

Польза от сокращения рабочих часов доказанаВОЗ и Международной организацией труда. Во многих странах мира обсуждается переход на четырёхдневную рабочую неделю, в том числе потому, что 32 рабочих часа в неделю способствуют лучшему балансу личной жизни и работы.