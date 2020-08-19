Минтруд объяснил, как россияне могут получить выходной 1 сентября

https://static.news.ru/photo/3e47aaf8-e280-11ea-8e2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

В Минтруде рассказали, каким образом россияне могут получить выходной 1 сентября.

Как пояснили в ведомстве, на некоторых предприятиях существует практика предоставления выходного 1 сентября, чтобы россияне могли уделить время детям, собрать их в школу, сопроводить на торжественную линейку. Однако если работодатель не предоставляет выходной, то его можно получить по согласованию с начальником, за счёт неоплачиваемого или оплачиваемого отпуска.

Трудовой кодекс предусматривает возможность по согласованию с работодателем оформить на 1 сентября неоплачиваемый отпуск или приурочить ежегодный оплачиваемый отпуск к этой дате. При этом работодатель может устанавливать дополнительные гарантии для сотрудников. На некоторых предприятиях принято предоставлять родителям школьников дополнительный выходной 1 сентября. Такой порядок должен быть установлен отраслевыми соглашениями, коллективными договорами или локальными актами, — привели сообщение Минтруда в «Российской газете».

Старший юрист юридической фирмы «A.T. Legal» Антон Плохов пояснил, что работодатель не обязан предоставлять выходной 1 сентября, поэтому лучше всего взять отпуск на этот день. Юрист напомнил, что заявление об отпуске нужно написать заранее.

Как следует из положений Трудового кодекса Российской Федерации, по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем, — процитировали Антона Плохова в газете.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Института прогрессивного образования выступили с предложением предоставить родителям первоклассников дополнительный оплачиваемый выходной. В Минтруде сообщили, что не получали предложений о предоставлении оплачиваемого выходного 1 сентября родителям первоклассников. Однако в ведомстве готовы обсудить такую инициативу.