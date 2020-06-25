Минтранс заявил о вероятности возобновления международных полётов в июле

https://static.news.ru/photo/7a348b68-b79b-11ea-a247-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что в июле в России могут возобновить международные полёты. По его словам, надежда на это «ещё жива».

После того как мы убедимся, что авиаперевозки внутри страны безопасны, мы будем готовы выпускать наших граждан в бескрайние просторы мирового воздушного океана. Сейчас, думаю, мы пока к этому не готовы, — сказал министр журналистам.

Регулярное и чартерное авиасообщение прекратилось в марте из-за пандемии коронавируса. Российские границы пока остаются закрытыми как на въезд, так и на выезд. Вопрос о дате их открытия в Кремле пока не обсуждается. Туристам, желающим отправиться на отдых за рубеж, придётся ждать минимум до конца августа, предполагают в Ассоциации туроператоров России.

Ранее NEWS.ru писал, что с 4 июля между Россией и Кабо-Верде вступит в силу соглашение о безвизовом режиме.