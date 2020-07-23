Минтранс рассказал о процедуре возврата авиабилетов

https://static.news.ru/photo/debbe436-ccc8-11ea-b248-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания может отменить рейс из-за угрозы или введения чрезвычайной ситуации, а также режима повышенной готовности, а пассажир имеет право на сдачу билета. Деньги за него можно получить только через 3 года, до этого времени можно приобрести билет на другой рейс или какие-то услуги авиакомпании.

За весь период до возврата денежных средств на эту сумму должны начисляться проценты, пояснили в Минтрансе.

Во время пандемии коронавируса воздушный кодекс дополнили статьёй 107.2. По ней при ЧС или её угрозе, а также после введения режима повышенной готовности авиакомпания обязана вернуть клиенту деньги за билет, даже если он невозвратный. Деньги возвращаются, если авиакомпания отменила рейс либо если пассажир отказался от полёта.

Новое правило распространяется на купленные до 1 мая 2020 года билеты. Можно получить деньги за билеты между Россией и Китаем с датой вылета с 1 февраля 2020 года, а также на все внутренние и международные рейсы с 18 марта 2020 года.

Авиакомпания может предоставить пассажиру ваучер, на который клиент сможет купить новый билет или услуги авиакомпании. Авиаперевозчик не имеет права устанавливать ограничения по принятию ваучера, которые связаны с маршрутом и датой, при условии, что необходимые билеты есть в продаже.

Если пассажир не хочет пользоваться ваучером, он может подождать три года с даты отправления рейса и получить денежные средства.

На получение денежных средств раньше этого срока имеют право инвалиды I и сопровождающие их лица, инвалиды II группы, дети-инвалиды II группы и сопровождающие их лица, ветераны Великой Отечественной войны и члены многодетной семьи. Перевозчик обязан вернуть этим категориям граждан деньги в течение 10 дней с момента получения заявления о возврате.

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