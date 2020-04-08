Минтранс предложил вывозить россиян бизнес-джетами

Представитель Минтранса рассказал о предложении ведомства по эвакуации российских граждан из других стран. Министерство выступило с инициативой разрешить Росавиации согласовывать вывозные рейсы на бизнес-джетах.
Соответствующий запрос был направлен в оперативный штаб правительства,
При этом в ведомстве отметили необходимость соблюдения прибывающими пассажирами всех мер проверки и соблюдения самоизоляции.
Как писал NEWS.ru, 8 апреля «Аэрофлот» вывезет туристов из Мале и Нью-Йорка. Правительство 6 апреля ослабило запрет на зарубежные полёты, чтобы завершить эвакуацию туристов.
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