Минтранс предложил вывозить россиян бизнес-джетами

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Спрос на вакансии курьеров в России со стороны работодателей в марте резко увеличился на фоне массового перехода на удалённый режим из-за коронавируса. Об этом заявила руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

За последние пару недель марта вырос спрос на курьеров. Мы видим двукратное увеличение вакансий, в первую очередь речь идёт о Москве и Петербурге, хотя в других регионах тоже, — цитирует...