Общество

Минтранс предложил вывозить россиян бизнес-джетами

18:49, 08 апреля 2020 15
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Минтранса рассказал о предложении ведомства по эвакуации российских граждан из других стран. Министерство выступило с инициативой разрешить Росавиации согласовывать вывозные рейсы на бизнес-джетах.

Соответствующий запрос был направлен в оперативный штаб правительства, передаёт ТАСС.

При этом в ведомстве отметили необходимость соблюдения прибывающими пассажирами всех мер проверки и соблюдения самоизоляции.

Как писал NEWS.ru, 8 апреля «Аэрофлот» вывезет туристов из Мале и Нью-Йорка. Правительство 6 апреля ослабило запрет на зарубежные полёты, чтобы завершить эвакуацию туристов.

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