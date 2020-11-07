Минстрой России предложил упростить строительство частных домов

https://static.news.ru/photo/c1cca0d0-21e2-11eb-bf82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработало единые стандарты предоставления государственных услуг, связанное со строительством индивидуальных жилых домов.

Как передаёт пресс-служба ведомства, соответствующий проект постановления внесён в правительство. Единые стандарты устанавливают формы заявлений о предоставлении услуг, правила их подачи и рассмотрения.

Документ предлагает наделить застройщиков правом получать уведомления и градостроительный план земельного участка в форме электронного документа через портал госуслуг или аналогичные региональные порталы. Замглавы Минстроя Татьяна Костарева выразила уверенность, что унификация требований к строительству индивидуальных домов положительно скажется на бизнес-климате, сократит издержки при получении документации и снизит административную нагрузку на застройщиков.

Создание единых требований к предоставлению государственных услуг в сфере жилищного строительства является одним из целевых показателей нацпроекта «Жильё и городская среда».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минстрой подготовил проект постановления об упрощении процесса подключения к инженерным сетям.