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Минобороны расследовало поведение закрывшего глаза на совещании полковника

17:10, 26 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе селекторного совещания с главой военного ведомства Сергеем Шойгу один из старших офицеров закрыл глаза и склонил голову. В Минобороны провели расследование в его отношении, сообщает Baza в своём Telegram-канале.

Инцидент произошёл 3 ноября Сергей Шойгу во время онлайн-конференции. Один из участников, полковник, заснул. Другой офицер написал на него жалобу, говорится в сообщении.

Однако расследование показало, что офицер не спал, а усиленно конспектировал выступление министра обороны. При этом выяснилось, что также поступали и другие военные. Они тоже опускали глаза вниз более чем на пять секунд.

В итоге в ведомстве предложили запретить участникам подобных встреч опускать глаза более чем на пять секунд.

Ранее сообщалось, что картины и работы из дерева авторства Шойгу были проданы на благотворительном аукционе за 40 миллионов рублей. Все вырученные средства пойдут на адресную помощь подопечным Фонда Константина Хабенского. 

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