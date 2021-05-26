Минобороны расследовало поведение закрывшего глаза на совещании полковника

В ходе селекторного совещания с главой военного ведомства Сергеем Шойгу один из старших офицеров закрыл глаза и склонил голову. В Минобороны провели расследование в его отношении, сообщает Baza в своём Telegram-канале.
Инцидент произошёл 3 ноября Сергей Шойгу во время онлайн-конференции. Один из участников, полковник, заснул. Другой офицер написал на него жалобу,
Однако расследование показало, что офицер не спал, а усиленно конспектировал выступление министра обороны. При этом выяснилось, что также поступали и другие военные. Они тоже опускали глаза вниз более чем на пять секунд.
В итоге в ведомстве предложили запретить участникам подобных встреч опускать глаза более чем на пять секунд.
Ранее сообщалось, что картины и работы из дерева авторства Шойгу были проданы на благотворительном аукционе за 40 миллионов рублей. Все вырученные средства пойдут на адресную помощь подопечным Фонда Константина Хабенского.