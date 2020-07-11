Минобороны: более 7,4 тыс военных РФ вылечились от COVID-19

https://static.news.ru/photo/405f5e56-c39c-11ea-ad96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За сутки число российских военнослужащих, вылечившихся от коронавирусной инфекции, увеличилось на 88 — до 7472 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 88 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7472 человек, — говорится в бюллетене ведомства.

По данным ведомства, количество заражённых COVID-19 военнослужащих, по состоянию на 11 июля, составляет 1224. В вузах Минобороны зарегистрированы 256 случая заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей.

Уточняется, что в 16 многофункциональных медицинских центрах Минобороны России проходят лечение 685 пациентов с коронавирусом. Среди них есть как военнослужащие, так и гражданские лица. В течение последних недель число выздоравливающих превышает количество заболевших.

За прошедшие сутки на территории России было выявлено 6611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. С начала пандемии диагноз COVID-19 поставили 720 547 жителям РФ. В общей сложности жертвами пандемии в стране стали 11 205 человек, 497 446 пациентов выздоровели.

Как ранее писал NEWS.ru, стартовала итоговая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, разрабатываемой Национальным исследовательским центром имени Гамалеи и Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.