Минцифры откроет прием заявок для IT-специалистов на отсрочку от службы IT-специалисты смогут подать заявку на отсрочку в рамках весеннего призыва с 23 января

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Прием заявок на отсрочку от службы в армии в рамках весеннего призыва для IT-специалистов начинается с 23 января, теперь сотрудники смогут подать данные самостоятельно, сообщило Минцифры России. Уточняется, что IT-специалистам нужно успеть подать заявления в период с 23 января по 6 февраля через «Госуслуги», работодатель увидит их в своем личном кабинете на портале.

Прием заявок на отсрочку для IT-специалистов в рамках весеннего призыва стартует 23 января. Мы меняем правила подачи заявлений на отсрочку от срочной службы в армии. Информацию о себе теперь может заполнить сам сотрудник, — говорится в сообщении.

Минцифры передаст списки в Минобороны РФ до 1 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

Ранее основатель Group-IB Илья Сачков, находящийся в СИЗО, написал письмо из мест заключения, в котором поделился рядом советов по тому, как вернуть в Россию айтишников, покинувших страну на фоне СВО и частичной мобилизации. По словам Сачкова, специалистам необходимо гарантировать полную безопасность. Кроме того, айтишники должны чувствовать возможность для реализации.

Журнал «Компания» до этого написал, что представители IT-компаний считают, что для возвращения уехавших из страны айтишников нужно создать комфортные условия для работы и позитивную мотивацию, постоянно поддерживаемую на всех уровнях. Гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский, как и многие его коллеги в отрасли, уверен, что наибольший эффект могут принести методы «пряника».