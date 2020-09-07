Милонов раскритиковал инициаторов введения сексуального воспитания в школах

https://static.news.ru/photo/f0794336-f10c-11ea-be4f-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался категорически против введения в школах уроков сексуального воспитания, а их инициаторов назвал «подонками» и «негодяями».

По его мнению, нововведение сродни ящику Пандоры. Никто не станет тратить силы психологов на разрешение ситуаций, «когда у тебя конфликт с девочкой или с мальчиком», считает парламентарий. На таких уроках школьников будут учить «сексуальным утехам без риска забеременеть».

Почему какие-то извращенцы считают, что наши дети должны вести сексуальную жизнь с начальной школы, только чтобы не залететь? Кто этот негодяй, кто этот подонок, который решил эту программу подсунуть нашим детям?! — цитирует депутата «Радио 1».

Милонов заявил, что вместо уроков сексуального воспитания следует вернуть пионерскую организацию, чтобы школьники «не думали о половой жизни, а думали о правильных идеалах».

Ранее NEWS.ru писал, что большинство россиян, согласно результатам опросам сервиса «Доктор рядом», положительно относятся к идее введения в школах уроков сексуального просвещения. При этом 65% респондентов заявили, что такие занятия должны проводить медики. В Общественной палате, напротив, сочли подобные уроки нецелесообразными. По мнению члена комиссии по поддержке семьи, материнства и детства при ОП Элины Жгутовой, половое воспитание следует доверить природным инстинктам.