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Милонов раскритиковал инициаторов введения сексуального воспитания в школах

16:04, 07 сентября 2020 34
Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался категорически против введения в школах уроков сексуального воспитания, а их инициаторов назвал «подонками» и «негодяями».

По его мнению, нововведение сродни ящику Пандоры. Никто не станет тратить силы психологов на разрешение ситуаций, «когда у тебя конфликт с девочкой или с мальчиком», считает парламентарий. На таких уроках школьников будут учить «сексуальным утехам без риска забеременеть».

Почему какие-то извращенцы считают, что наши дети должны вести сексуальную жизнь с начальной школы, только чтобы не залететь? Кто этот негодяй, кто этот подонок, который решил эту программу подсунуть нашим детям?!цитирует депутата «Радио 1».

Милонов заявил, что вместо уроков сексуального воспитания следует вернуть пионерскую организацию, чтобы школьники «не думали о половой жизни, а думали о правильных идеалах».

Ранее NEWS.ru писал, что большинство россиян, согласно результатам опросам сервиса «Доктор рядом», положительно относятся к идее введения в школах уроков сексуального просвещения. При этом 65% респондентов заявили, что такие занятия должны проводить медики. В Общественной палате, напротив, сочли подобные уроки нецелесообразными. По мнению члена комиссии по поддержке семьи, материнства и детства при ОП Элины Жгутовой, половое воспитание следует доверить природным инстинктам.

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