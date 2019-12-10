https://static.news.ru/photo/9a49aae8-1b40-11ea-adac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Основной владелец АФК «Система», миллиардер Евгений Евтушенков охарактеризовал Юрия Лужкова в комментарии для NEWS.ru как человека особого и исключительного.

Человеком он был исключительным. Про таких говорят «настоящий мужчина». Всё исчерпывается одним словом — я считаю, что он был моим другом, — сказал Евтушенков.

Как ранее сообщал NEWS.ru, бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни после продолжительной болезни. В российской политике он оставил след в качестве одного из основателей партии «Единая Россия» (на базе «Отечество — Вся Россия»).

Второй мэр Москвы руководил столицей с июня 1992 года по сентябрь 2010 года, когда он был отправлен в отставку Дмитрием Медведевым, который был на тот момент президентом РФ, с формулировкой «утрата доверия». Сразу после отставки его друг и один из богатейших людей России Владимир Евтушенков предложил бывшему мэру место в нефтехимическом подразделении «Системы».

Лужков и Евтушенков познакомились ещё в 1980-х годах. Позже, в 1990 году Евтушенков стал председателем Московского городского комитета по науке и технологиям, а Юрий Лужков в тот год данный комитет возглавил. В апреле 2012 года бывший мэр Москвы был введён в совет директоров Объединённой нефтехимической компании, связанной с АФК «Системой».