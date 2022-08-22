Миколог рассказал о влиянии смога на качество грибов в Подмосковье Миколог Вишневский: качество грибов в Подмосковье не пострадает из-за лесных пожаров

Пожары в Рязанской области практически не повлияют на урожай и качество грибов в Московском регионе, сообщил РИАМО миколог Михаил Вишневский. Пострадать могут лишь чувствительные к загазованности грибы, которые почти никто не собирает, уточнил эксперт. По его словам, лесные пожары повлияют на плодоношение грибов только при регулярном загрязнении.

На краткосрочное плодоношение грибов это, конечно, никак не повлияет. Дым и дым, грибам это более-менее все равно. А вот если это будет повторяться из года в год, то в долгосрочной перспективе чувствительные к загрязнению виды могут ощутить негативное влияние, — сообщил Вишневский.

Грибы, которые могут быть подвержены влиянию пожаров, почти никто не собирает. Речь идет о древесных грибах и лишайниках — как отметил миколог, они особенно чувствительны к загазованности и дыму.

Однако эксперт указывает на то, что количество грибов и вероятность лесных пожаров одинаково зависят от погодных факторов. Так, жара без дождей не только увеличивает риск возгораний, но и не позволяет грибницам давать хороший урожай.

Миколог Вишневский ранее предрекал череду массовых отравлений грибами в России. По его словам, из-за сложного финансового положения россияне могут пойти за «бесплатной едой», которая может оказаться ядовитой.