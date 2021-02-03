Михаил Ефремов спрятал от жены более 100 млн рублей

https://static.news.ru/photo/ad151c14-662d-11eb-a305-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артист Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, так и не предоставил своей супруге Софье Кругликовой доступ к банковской ячейке, в которой у него хранится очень крупная сумма денег.

Софья действительно долгое время дёргала Михаила по поводу денег, ведь на зону он уезжал, так и не передав ей права. И по нашей информации, этого не произошло до сих пор. Все финансы, а это десятки миллионов рублей, остались у Ефремова, — рассказал KP.RU. информированный источник.

По мнению осведомлённого лица из окружения семьи, Ефремов после всего случившегося никому больше не доверяет. К тому же он хочет обеспечить себе безбедную старость после тюрьмы, поскольку не уверен, что у него будет потом достойная работа и хорошее здоровье. Кроме того, в планах артиста был также переезд на ПМЖ за границу, что тоже обойдётся недёшево.

Банковскую ячейку он не отдаст никому и никогда, уж я-то знаю. Скажу только, что жене Ефремов передал права к банковскому счёту, где у него хранится около 5 миллионов рублей. А в ячейке гораздо больше. 100 миллионов — скромная сумма, берите выше, — сообщил изданию Эльман Пашаев, выступавший на судебном процессе защитником Ефремова.

Как писал NEWS.ru, слухи о разводе Михаила Ефремова с супругой являются вымыслом, заявил адвокат актёра Пётр Харин. По его словам, Софья Кругликова ещё в декабре получила доступ к ячейке, где хранятся деньги артиста, поэтому «ни о каком разводе речь не идёт».

23 ноября СМИ со ссылкой на близкого друга Ефремова сообщили, что Софья Кругликова намерена подать на развод с актёром. Он уверен, что Кругликова не смогла простить мужу измену с молодой актрисой Дарьей Белоусовой, о чём стало известно в ходе расследования происшествия. Кругликова отказывалась общаться со СМИ, но рассказала юристу Алексею Лобареву, что многие слухи вокруг её семьи не соответствуют действительности.