Мигранты из Узбекистана добились компенсаций от московского застройщика

https://static.news.ru/photo/4d615ec6-8cb2-11eb-ad29-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кузьминский суд Москвы удовлетворил иски 12 пожаловавшихся на задержки зарплаты строителей из Узбекистана к работодателю — ООО «Прайм констракшн». Инстанция постановила выплатить им компенсации и выплату морального ущерба, сообщил NEWS.ru председатель Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов.

По словам активиста, в марте 2020 года в профсоюз обратились 12 строителей из Узбекистана, которые рассказали, что им не заплатили зарплату за ноябрь и декабрь 2019 года и за часть января 2020-го.

Я связался с директором ООО «Прайм констракшн», которым на тот момент являлся выходец из Турции Чолак Исмет. Он сказал, что никаких проблем нет, зарплата начислена, они якобы сами оставили рабочие места, пусть приходят и получают деньги. В следующий рабочий день мы с 12 обратившимися к нам гражданами пришли в офис компании на Рязанском проспекте, но гендиректора на месте не оказалось. Затем мы подали иски в суд, — сообщил Каримов.

Инстанция приняла к производству заявления трудящихся-мигрантов в июне 2020 года. В сентябре юрист компании-ответчика предоставил возражения на исковые требования, попросив суд отказать рабочим в полном объёме. По словам Каримова, в возражениях говорилось, что работодатель готов выдать зарплату истцам в любое время, а компенсацию за задержку оплаты труда выплачивать не за что, поскольку самой задержки якобы не было. Также в ООО «Прайм констракшн» сочли, что поскольку зарплата начислена, то и причинения морального ущерба не было.

На том этапе они выплатили истцам основную часть зарплаты — примерно в таком же объёме, в каком ожидали сами рабочие. Зарплата у них была 33 тысячи рублей, которые выдавали наличными. Оставалась компенсация за задержку с января по 6 октября 2020 года — день, когда была начислена положенная зарплата. Суд в итоге постановил компенсировать невыплаты всем 12 истцам. Это порядка шести-семи тысяч рублей каждому. Ещё всем назначена компенсация за моральный ущерб по 10 тысяч рублей, — сказал Каримов.

При этом профсоюзный лидер со слов истцов отметил, что они якобы трудились по 10–12 часов в сутки при шестидневной рабочей неделе. Однако он отметил и положительные моменты в этой истории.

Профсоюз получил 12 опытных, уверенных в своих силах, молодых и энергичных бойцов. Благодарных России за полученный урок справедливости. Выиграли таким образом все, — резюмировал собеседник NEWS.ru.

ООО «Прайм констракшн» было зарегистрировано в Москве 14 марта 2018 года с основным видом деятельности «строительство жилых и нежилых зданий». На сайте организации указано, что она реализует ряд объектов на территории Москвы, Московской области и Петербурга, «в числе которых не только жилые здания, но и образовательные, медицинские учреждения, промышленные комплексы, бизнес-центры, множество торгово-развлекательных центров».

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, в компании официально трудоустроено 28 человек, Из официальной финансовой отчётности следует, что в конце 2019 года выручка фирмы составляла 69,9 млн рублей, что в несколько раз выше, чем в конце 2018-го (2,1 млн), а чистая прибыль — 223 тысячи рублей, при 183 тысячах годом ранее.

Сейчас директором компании является Бюлбюл Махмут, который на пару со своим предшественником Чолаком Исметом является её соучредителем. Также они имеют отношение к московским строительным компаниям ООО «Ниля констракшн» и ООО «Макс констракшн», а Исмет ранее входил в ООО «Месопотамия», занимающееся ресторанной деятельностью.

Как писал NEWS.ru, ранее сотрудники ГБУ «Жилищник» московского района Соколиная Гора собрались возле местной управы. Они потребовали выдать им зарплату за февраль, поскольку якобы получили меньше положенного.