МИД требует деньги от вернувшихся на родину без уведомления россиян

https://static.news.ru/photo/210e7776-be10-11ea-81cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ просит несколько тысяч россиян, застрявших за рубежом из-за коронавируса и вернувшихся на родину без уведомления, вернуть излишне перечисленные им деньги.

Сообщения были отправлены 4 июля в личные кабинеты людей на портале Госуслуг и на их электронную почту.

Предлагаем в течение пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления вернуть <...> сумму в доход бюджета, — цитирует РИА Новости текст уведомлений.

В Минкомсвязи добавили, что рассылка организована по просьбе МИД России на основе предоставленных внешнеполитическим ведомством данных.

Россия из-за распространения коронавирусной инфекции 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключения были сделаны для вывозных, а также почтовых, грузовых, гуманитарных и санитарных рейсов. Разрешалось перегонять пустые самолёты для техобслуживания и осуществлять транзитные полёты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ. Также были разрешены полёты по отдельным решениям правительства РФ.

Для помощи российским гражданам, которые находились за границей с 1 января 2020 года и не могли выехать из-за рубежа из-за мер противодействия коронавирусу, правительство РФ выделило 500 млн рублей. В первую очередь гражданам РФ хотели помочь с оплатой проживания, ведь многим из них было трудно покрыть эти расходы самостоятельно. Позднее в июне правительство выделило МИД РФ ещё 536 млн рублей для материальной помощи россиянам, писал NEWS.ru.