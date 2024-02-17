Метеоролог раскрыла, какие неприятности принесет в Москву циклон «Рикса» Метеоролог Позднякова: «Рикса» огорчит москвичей гололедом и сильным ветром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Циклон «Рикса» принесет москвичам сильный ветер порывами до 15 м/с, а также гололед вечером 17 февраля и к концу 18 февраля, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она также отметила, что в РФ не принято давать коммерческие названия атмосферным фронтам, по ее словам, к столице РФ движется «обычный атлантический циклон».

Что касается Москвы — циклон принесет повышение температуры — минус 1–3 градуса Цельсия. Гололед возможен уже 17 февраля к вечеру и на протяжении 18 февраля. Местами повышение до +1 градуса, затем резко похолодает к вечеру 18 февраля до -8 градусов Цельсия в Москве и Подмосковье. Порывы ветра — до 12–15 метров в секунду, на дорогах будет очень скользко. Это два неприятных и опасных нюанса циклона [«Рикса»] — очень сильный ветер 18 февраля и гололед на дорогах, — добавила Позднякова.

Ранее синоптик Александр Голубев спрогнозировал в столичном регионе осадки в виде снега, в том числе мокрого. По его словам, осадки, которые ожидаются в ночь с 17 на 18 февраля, обусловлены очередным циклоном. В выходные в Москве, по его словам, возможна метель и кратковременная оттепель: столбики термометров могут подняться до +1 градуса.