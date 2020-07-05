Мемориал в память о погибших в Баренцевом море моряках открыли в Петербурге

https://static.news.ru/photo/5698bede-beaf-11ea-a772-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Мемориал в память о подводниках, погибших в июле 2019 года на научно-исследовательском глубоководном аппарате «Лошарик» в Баренцевом море, торжественно открыли 5 июля на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

Прошёл год со дня трагедии. На Серафимовском кладбище покоятся 14 наших героев, лучших офицеров нашей страны. Сегодня мы открыли мемориал в честь их подвига, — цитирует РИА Новости выступившего на мероприятии губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Заместитель главнокомандующего ВМФ России, вице-адмирал Игорь Мухаметшин отметил, что весь личный состав Военно-морского флота помнит и скорбит по погибшим подводникам. Он выразил уверенность, что их подвиг, когда люди ценой собственных жизней спасли товарищей и глубоководный аппарат, станет примером для будущих поколений моряков.

Вдова капитана первого ранга Дениса Долонского Наталья Долонская добавила, что с приближением годовщины трагедии её не покидало чувство, что супруг вот-вот вернётся. Она добавила, что память о героическом подвиге всего экипажа продолжает жить в сердцах всех жителей страны.

После открытия мемориала, которому предшествовала панихида, к памятнику были возложены венки, в том числе от имени командования Минобороны, ВМФ России, а также правительства Петербурга. Родные и близкие возложили цветы к мемориалу, который выполнен в виде венка на морских волнах. Его автором является народный художник России, скульптор Михаил Переяславец.

Как писал NEWS.ru, пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате «Лошарик» случился 1 июля 2019 года в Баренцевом море. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня. В результате погибли 14 членов экипажа. Среди них — два Героя России и семь капитанов первого ранга. Выжить удалось четверым членам экипажа.

По версии следствия, подводники отравились продуктами горения. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что причиной ЧП стал пожар в аккумуляторном отсеке. Подводники были посмертно удостоены госнаград, в том числе четырех звезд Героя России.