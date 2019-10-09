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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе форума «Золотая осень» в Москве осмотрел стенд Северной Осетии, на котором был представлен картофель. Политик призвал заниматься селекцией семян растения, чтобы не остаться без «второго хлеба».

Медведев подчеркнул, что работа генетиков в этом вопросе является критически важной. В свою очередь, сотрудники стенда сообщили премьеру, что Северная Осетия начала заниматься селекцией, и порядка 25–30% семян — из лабораторий республики, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что сотрудники Сибирского НИИ растениеводства и селекции (филиал ФИЦ ИЦиГ СО РАН) города Новосибирска вывели помидоры с острым вкусом. Томат назвали «Памяти Губко» в честь выдающегося селекционера Валентины Губко.