Заявившая о групповом изнасиловании дознаватель из Уфы потребовала от предполагаемых преступников компенсацию в размере 100 млн рублей, сообщил адвокат одного из обвиняемых Рустам Ибрагимов.

Иск подан на всех задержанных, передаёт 360. Следствие считает, что в конце октября 2018 года 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому...