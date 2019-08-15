Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить документы для представления экипажа лайнера А-321, экстренно севшего в Подмосковье, к государственным наградам.
То, что в таких весьма сложных условиях удалось посадить самолёт — это, безусловно, очень хорошее событие, — цитирует главу правительства
ТАСС.
По словам премьера, действия экипажа воздушного судна заслуживают «самой высокой оценки».
Как ранее писал News.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал пилотов лайнера героями и пообещал, что все формальности, связанные с их награждением, будут решены в кратчайшие сроки.