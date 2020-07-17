Медик рассказал, кто может не получить новую вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/d907e5fc-c83c-11ea-a4ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Вакцина от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) будет подходить всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы, рассказал директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он добавил — любая вакцинация является стрессом для иммунитета, что может провоцировать обострение хронических недугов. Перед вакцинацией таким гражданам надо будет консультироваться с врачом-иммунологом, пишет РИА Новости.

Активные частицы препарата, разработанного в сотрудничестве с Минобороны РФ, доставляют через аденовирусные контейнеры гены, обезвреживающие белки коронавируса. Вакцину необходимо ввести два раза, чтобы укрепить протективный иммунитет человека.

Вакцинация против гриппа может сыграть положительную роль в борьбе с COVID-19. Об этом в ходе поездки в Екатеринбург заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, это поможет избежать осложнений после заражения инфекцией. По его словам, в этом году ведомство планирует осуществить большую партию вакцины от гриппа во все регионы России.

Как писал NEWS.ru, первая российская вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, может быть зарегистрирована уже в августе. Как отметил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, сам процесс регистрации вакцины продлится до 2–4 августа. После этого ещё несколько дней необходимо будет подождать отдельного разрешения на гражданский оборот от Росздравнадзора.

По словам Михаила Мурашко, испытания вакцины, которую тестировали в Сеченовском университете и госпитале имени Бурденко, дали хороший результат. Говоря о том, когда планируется начать клинические испытания вакцины, разработанной на базе центра «Вектор», министр пояснил, что сейчас идёт экспертиза, после которой центр сможет получить разрешение. Как правило, на это уходит от двух до трёх недель.

Российские медики выявили 6406 случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) за последние сутки в РФ. За всё время пандемии заболели 759 203 человека. За минувшие 24 часа скончались 186 граждан с подтверждённым COVID-19. Общее число жертв недуга в РФ достигло 12 123.