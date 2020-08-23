Медики РФ запросили разрешение на третий этап испытаний вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/22f0cf86-e5f1-11ea-a0fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подал в Минздрав страны документы для получения разрешения на проведение третьего этапа испытаний вакцины против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Однако учреждение пока не получило ответа министерства, заявил директор центра Александр Гинцбург.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом 11 августа. Уже выпущена первая партия препарата. Эта «прививка» является двухкомпонентной, а основой её являются аденовирусы.

В пятницу (21 августа 2020 года. — NEWS.ru) подали соответствующие документы утром в Минздрав для получения разрешения на пострегистрационные испытания в Москве. Обещали в течение суток-двух рассмотреть как приоритетный документ. Но пока что ответа нет, — цитирует Гинцбурга ТАСС.

Он добавил, что уже заключены договоры на страхование 40 тыс. добровольцев. По его словам, доз «Спутника V» достаточно для начала следующего этапа испытания препарата. Гинцбург подчеркнул, что 40 тысяч доз в наличии нет, так как одновременно такой объём вакцины всё равно вводить не будут, однако в данное время «Спутника V» хватит на две трети участников исследования.

Чтобы доставить в организм генетическую информацию SARS-CoV-2, в вакцине применён носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа с промежутком в три недели иммунизируют людей. Вводить «Спутник V» будут внутримышечно.

Центр Гамалеи уже представил инструкцию по медицинскому применению вакцины, а любое её использование, как заявил разработчик, будет проходить под жесточайшим контролем. Однако у «Спутника V» есть и противопоказания — беременным и кормящим матерям делать такую прививку нельзя.

В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцина от коронавируса в ближайшее время поступит в Москву. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.