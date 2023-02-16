Медик назвала причины развития фиброза внутренних органов Пульмонолог Бобровская: фиброз легких угрожает людям с генетическими заболеваниями, а также перенесшим инфекцию

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Фиброз — развитие соединительной ткани с появлением рубцов — способен поражать любые органы человека, рассказала NEWS.ru врач-пульмонолог Татьяна Бобровская. Медик добавила, что чаще всего недуг поражает легкие, печень, почки и сердце после хирургического вмешательства, перенесенных инфекционных или вирусных заболеваний, а также облучения и травм.

Фиброз способен поражать любые ткани и органы, но чаще всего встречается фиброз легких, печени, почек и сердца. Причины: инфекции, вирусы, аллергия, облучение, травмы, хирургическое вмешательство, воспалительные процесс, а также определенные генетические и неинфекционные заболевания. Например, жировая болезнь печени может привести к ее фиброзным изменениям, — отметила Бобровская.

По словам медика, скорость развития фиброза зависит от возраста пациента, генетических особенностей и скорости выздоровления, так как по мере восстановления «происходит замещение тканей органа соединительной тканью».

Фиброз не опасен для жизни, если это локальный и маленький участок и не нарушает функцию органа. Если мы говорим об обширном фиброзе, то это прямая угроза жизни, так как нарушается работа функций органов. Полностью вылечить нельзя, но в онкологию и туберкулёз фиброз не переходит, — рассказала Бобровская.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что у олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова развился фиброз в левом легком. По данным ресурса, состояние спортсмена ухудшилось после предполагаемой ампутации кистей.