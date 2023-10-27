Медик назвала оптимальный промежуток времени между приемами пищи Врач Овнанян: между приемами пищи должно проходить не более 3,5–4 часов

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Взрослому здоровому человеку рекомендовано принимать пищу три-четыре раза в день с оптимальными перерывами не менее трех и не более пяти часов, в идеале — 3,5–4 часа, рассказала NEWS.ru врач-профилактик Эвелина Овнанян. Она отметила, что за это время происходит переваривание пищи в желудке, он освобождается и готов к приему новой порции.

Детям, пожилым, людям с заболеваниями ЖКТ нужно питаться чаще. Взрослому здоровому человеку рекомендовано есть три-четыре раза в день с перерывами не менее трех и не более пяти часов. Идеальный промежуток — 3,5–4 часа. За это время происходит переваривание пищи в желудке, он освобождается и готов к приему новой порции, — подчеркнула Овнанян.

По ее словам, более длительный перерыв отрицательно сказывается на работе желудка и желчевыводящей системы. Овнанян добавила, что промежуток между последним вечерним и первым утренним приемом пищи не должен превышать 10–11 часов.

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