Врач-терапевт Ольга Чиркова рассказала NEWS.ru, что частый жидкий стул с температурой и рвотой — повод для незамедлительного визита к инфекционисту. Она отметила, что черный цвет выделений говорит о о желудочно-кишечном кровотечении, светлый или почти белый — о механической желтухе и патологии печени.
В норме [кал] оформленный, коричневых оттенков. Лекарства и продукты тоже могут влиять на его цвет и консистенцию. Но ряд патологических состояний радикально влияет на цветовую гамму. Включение крови — признак геморроя, эрозий или опухоли нижних отделов кишечника. Желудочно-кишечное кровотечение окрашивает кал в черный цвет. Патологии печени делают его светлым, при механической желтухе он может быть почти белым. Надо запомнить, что частый жидкий стул с температурой, а особенно со рвотой, повод незамедлительно передать себя в руки инфекциониста, — подчеркнула Чиркова.
По ее словам, стул становится более темным и похожим на овечий на фоне колитов, более светлым и размягченным при избытке молочных продуктов в рационе или усиленной перистальтике.
При нарушении работы поджелудочной железы стул может быть кашицеобразный, зловонный, с частицами непереваренной пищи. Особая страница — стул при кишечных инфекциях. Но оставим тонкости врачам, вам надо запомнить, что частый жидкий стул с температурой, а особенно со рвотой, повод незамедлительно передать себя в руки инфекциониста, — подытожила Чиркова.