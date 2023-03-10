Медик назвала причину для незамедлительного визита к инфекционисту Терапевт Чиркова: частый жидкий стул с рвотой и температурой — повод срочно обратиться к инфекционисту

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Врач-терапевт Ольга Чиркова рассказала NEWS.ru, что частый жидкий стул с температурой и рвотой — повод для незамедлительного визита к инфекционисту. Она отметила, что черный цвет выделений говорит о о желудочно-кишечном кровотечении, светлый или почти белый — о механической желтухе и патологии печени.

В норме [кал] оформленный, коричневых оттенков. Лекарства и продукты тоже могут влиять на его цвет и консистенцию. Но ряд патологических состояний радикально влияет на цветовую гамму. Включение крови — признак геморроя, эрозий или опухоли нижних отделов кишечника. Желудочно-кишечное кровотечение окрашивает кал в черный цвет. Патологии печени делают его светлым, при механической желтухе он может быть почти белым. Надо запомнить, что частый жидкий стул с температурой, а особенно со рвотой, повод незамедлительно передать себя в руки инфекциониста, — подчеркнула Чиркова.

По ее словам, стул становится более темным и похожим на овечий на фоне колитов, более светлым и размягченным при избытке молочных продуктов в рационе или усиленной перистальтике.