МЧС составило гороскоп на сентябрь с предупреждениями для всех знаков

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МЧС России разработало особый «чрезвычайный» гороскоп на сентябрь с рекомендациями для знаков зодиака, как правильно реагировать на различные бедствия. Например, стихии земли и воздуха предостерегают от пяти вдохов дыма, так как они могут стать критичными.

Отмечается, что при пожаре лучше дышать через мокрое полотенце. Кроме того, стоит закрыть окна и двери в помещении, ограничив доступ кислорода. Стрельцам советуют оборудовать свое жилище огнетушителем и пожарным извещателем.

Для Козерогов акцент делается на проверке электрического и газового оборудования, а также рекомендуется обратиться к профессионалам для выполнения этой работы. «Близнецам» лучше отказаться от привычки слушать громкую музыку в пути, чтобы избежать непредвиденных ситуаций на дороге.

Всеобщий призыв — не купаться после приема спиртных напитков, не оставлять детей без присмотра у воды и избегать запрещенных мест. Чрезвычайный гороскоп для знаков огня советует не разводить костер в запрещенных местах и не курить в постели.

Ранее сервис «Работа.ру» провел опрос, в результате которого выяснилось, что 29% опрошенных россиян полагаются на гороскопы при принятии решений, а некоторые из них даже способны отказаться от крупной сделки и изменить карьерные планы. 13% опрошенных готовы с помощью гороскопов решать карьерные вопросы, 12% согласны не заключать крупную сделку при неблагоприятном астрологическом прогнозе.