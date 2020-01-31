https://static.news.ru/photo/52386188-4442-11ea-9b6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ опровергло появившиеся в соцсетях и ряде СМИ сообщения о взрыве на станции «Владимирская» метрополитена Санкт-Петербурга.

Станция метро «Владимирская» работает в штатном режиме. Информация о взрыве не соответствует действительности, — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

Ранее в пятницу, 31 января, очевидцы сообщили о якобы имевшем место взрыве на «Владимирской». На поверхности у станции дежурили пожарные расчёты, полицейские автомобили и машины скорой помощи. В МЧС сообщили, что к «Владимирской» выезжали экстренные службы из-за неподтвердившихся сообщений о ЧП.

Как передавал NEWS.ru, 27 января неизвестные сообщили в экстренные службы о минировании всех станций московского метрополитена. Эта информация в итоге оказалась ложной, эвакуации людей удалось избежать.