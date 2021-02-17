Матвиенко назвала примерные сроки отмены ограничений по COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/a9513afc-711f-11eb-ae5d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основные ограничения из-за пандемии COVID-19 могут быть отменены в России к концу мая, и Невский международный экологический конгресс можно будет провести в очном режиме. Об этом в ходе заседания палаты заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

К концу мая, я надеюсь, мы уже сможем обняться с вами, Анна Юрьевна, Виктория Валериевна, провести наш конгресс в очном формате, — заявила Матвиенко, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и вице-премьеру Виктории Абрамченко.

При этом она призвала не торопиться отменять масочный режим и напомнила, что в зданиях Совета Федерации продолжает действовать специальный пропускной режим.

Ранее Матвиенко заявила, что риски, связанные с пандемией COVID, согласно прогнозам, к лету заметно снизятся либо исчезнут вовсе. Она уточнила, что в связи с этим было принято решение о проведении третьего Евразийского женского форума в октябре в очном формате.

Как сообщал NEWS.ru, власти Крыма отменят большинство ограничений по коронавирусу с 1 марта. По словам главы регионального отделения Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, число заболевших коронавирусной инфекцией в Крыму стабилизировалось. Ограничения будут действовать по количеству посетителей кафе и ресторанов, театров и кинотеатров, но власти рассматривают возможность разрешить заполнять залы до 75%. Также продолжат действовать масочный режим и социальное дистанцирование.