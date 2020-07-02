Матвиенко призвала разобраться в причинах голосования против поправок

https://static.news.ru/photo/cb98f778-bc78-11ea-a0c8-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила всех россиян, которые приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Она призвала разобраться в причинах, по которым часть избирателей высказалась против внесения изменений в Основной закон.

Тех, кто [проголосовал] против, надо услышать, надо понять причины, надо сделать выводы, — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

Матвиенко отметила, что подавляющее большинство проголосовало за поправку и назвала это ожидаемым результатом. По её словам, изменения в Конституцию давно назрели.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ненецком автономно округе за поправки проголосовали 44,42% избирателей, а 54,57% — против. В Кремле предположили, что на результат волеизъявления могла повлиять тематика объединения региона с Архангельской областью.

По данным ЦИК, в целом по стране в поддержку поправок высказались 77,92% принявших участие в голосовании и 21,27% против.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-голосовании.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок.