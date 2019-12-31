https://static.news.ru/photo/bdc4a7ca-2c61-11ea-9364-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

С 1 января 2020 года сумма материнского капитала увеличена до 466,6 тыс. рублей.

Ранее размер выплаты составлял 453 026 рублей. Принятый бюджет также предполагает дальнейшие индексации в ближайшие два года: в 2021 году — до 485 282 рублей, в 2022 году — до 504 693 рублей.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, для этого повышения в бюджете дополнительно зарезервировано 316 млрд рублей, пишет «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в Совете Федерации предложили не ограничивать семьи в использовании маткапитала. В частности, сенаторы считают, что средства можно направлять на благоустройство жилья, оплату частных детских садов и другие нужды.