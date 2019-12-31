С 1 января 2020 года сумма материнского капитала увеличена до 466,6 тыс. рублей.
Ранее размер выплаты составлял 453 026 рублей. Принятый бюджет также предполагает дальнейшие индексации в ближайшие два года: в 2021 году — до 485 282 рублей, в 2022 году — до 504 693 рублей.
По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, для этого повышения в бюджете дополнительно зарезервировано 316 млрд рублей,
Ранее NEWS.ru писал, что в Совете Федерации предложили не ограничивать семьи в использовании маткапитала. В частности, сенаторы считают, что средства можно направлять на благоустройство жилья, оплату частных детских садов и другие нужды.
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