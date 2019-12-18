Минтруд подготовил проект поправок в законодательство, позволяющих сократить сроки
рассмотрения заявлений на получение материнского капитала, выдачи средств и проверки представленных гражданами документов.
Так, рассмотрение территориальным органом ПФР заявления о распоряжении средствами будет занимать 12 календарных дней вместо месяца. На проверку документов ведомство предлагает отвести пять дней вместо 14. Срок перечисления средств маткапитала должен сократиться с 10 дней до трёх,
Ранее NEWS.ru писал, что в Совете Федерации предложили не ограничивать семьи в использовании маткапитала. В частности, сенаторы считают, что средства можно направлять на благоустройство жилья, оплату частных детских садов и другие нужды.
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