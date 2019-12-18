https://static.news.ru/photo/2267d788-2276-11ea-a0e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтруд подготовил проект поправок в законодательство, позволяющих сократить сроки

рассмотрения заявлений на получение материнского капитала, выдачи средств и проверки представленных гражданами документов.

Так, рассмотрение территориальным органом ПФР заявления о распоряжении средствами будет занимать 12 календарных дней вместо месяца. На проверку документов ведомство предлагает отвести пять дней вместо 14. Срок перечисления средств маткапитала должен сократиться с 10 дней до трёх, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Совете Федерации предложили не ограничивать семьи в использовании маткапитала. В частности, сенаторы считают, что средства можно направлять на благоустройство жилья, оплату частных детских садов и другие нужды.