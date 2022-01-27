Материальную помощь пострадавшим от ЧС начнут оказывать через «Госуслуги»
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
16:39, 27 января 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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С текущего года пострадавшие от ЧС смогут получить материальную помощь через «Госуслуги». Предполагается, что такое нововведение облегчит процесс получения помощи, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
В прошлом году межведомственной рабочей группой завершена работа по подготовке к переводу в регионах процесса оказания финансовой помощи пострадавшему населению посредством государственных услуг, — сказали в ведомстве.
Уточняется, что процесс будет автоматизированным после стадии подачи заявления. Это должно ускорить получение денег от государства. В ведомстве также подчеркнули, что такую систему оказания помощи населению уже испробовали в некоторых регионах в пилотном режиме — она зарекомендовала себя как эффективная.
В соответствии с поручением правительства Российской Федерации регионам необходимо перейти на новый порядок оказания финансовой помощи пострадавшему населению уже к концу первого полугодия текущего года, — добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля по поручению президента на 8,4% будут проиндексированы социальные выплаты. Как сообщил на заседании правительства его глава Михаил Мишустин, будет повышен размер ежемесячных выплат семьям с детьми, инвалидам, ветеранам, Героям России и пострадавшим на производстве.