Мать Смольянинова заявила, что он не желает воевать против России Мать Смольянинова: сын не собирается сражаться за Украину

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Артур Смольянинов

Мать актера Артура Смольянинова Мария в беседе с KP.RU опровергла информацию о желании сына воевать против России. По ее мнению, журналист, взявший у артиста интервью, старался провоцировать его и вел себя непрофессионально. Мария добавила, что сын остался недоволен опубликованным интервью.

Его несколько раз спросили. Вы солидаризируетесь? Солидаризируетесь? И он говорит: Нет. Если прямо совсем мне ничего не останется, как сделать выбор, на чьей стороне сражаться, то я буду сражаться за Украину. Но это не значит, что он хочет и собирается сражаться за Украину, — сказала она.

Мать актера подчеркнула, что у Смольянинова нет желания превратить Россию превратилась «в кучу радиоактивной пыли». Он наоборот, по ее словам, готов отдать жизнь, чтобы уничтожить все ядерное оружие.

Смольянинов в YouTube-интервью главреду издания «Новая газета. Европа» Кириллу Мартынову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что ему наплевать на Россию. Он признался, что его не волнует, в какой форме останется РФ, даже если будет одна область, а «все остальное превратится в радиоактивный пепел». Он добавил, что если бы и принимал участие в военном конфликте, то только на стороне Киева.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова. Уголовное дело против актера предложил возбудить депутат Госдумы Султан Хамзаев.