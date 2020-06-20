Мать пропавшего в Астрахани ребёнка заподозрили в его убийстве

https://static.news.ru/photo/b33b689e-b2e3-11ea-be51-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК России по Астраханской области/vk.com

В Астрахани нашли тело пропавшего несколько месяцев назад 12-летнего мальчика. Его мать подозревают в убийстве сына.

Заявление о пропаже мальчика поступило в полицию 6 марта. По словам матери ребёнка, 4-го он ушёл в школу и не вернулся.

Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшего 19 июня. Его тело было залито бетоном под полом дома, который принадлежит старшему брату мальчика.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). По версии следствия, ребёнок вернулся домой на следующее утро после пропажи. Он умер от удара гантелей, который ему нанесла в пылу ссоры мать.

В управлении СКР по Астраханской области отметили , что члены семьи потерпевшего пытались запутать следствие. Они сообщали, что мальчика якобы неоднократно видели около дома, опознавали его на камерах видеонаблюдения в различных частях города, пытаясь придать видимость тому, что он ещё жив.

В настоящее время мать ребёнка задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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