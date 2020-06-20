Мать пропавшего в Астрахани ребёнка заподозрили в его убийстве

В Астрахани нашли тело пропавшего несколько месяцев назад 12-летнего мальчика. Его мать подозревают в убийстве сына.
Заявление о пропаже мальчика поступило в полицию 6 марта. По словам матери ребёнка, 4-го он ушёл в школу и не вернулся.
Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшего 19 июня. Его тело было залито бетоном под полом дома, который принадлежит старшему брату мальчика.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). По версии следствия, ребёнок вернулся домой на следующее утро после пропажи. Он умер от удара гантелей, который ему нанесла в пылу ссоры мать.
В управлении СКР по Астраханской области
В настоящее время мать ребёнка задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Ранее NEWS.ru писал, что на Камчатке осудили женщину, утопившую сына и дочь в сентябре 2019 года. Женщин узнала об измене мужа и решила покончить с собой и двумя своими детьми. Сама она выжила, а дети погибли. Суд приговорил её к 15 годам лишения свободы.
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