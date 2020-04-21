Мать избивала и кусала ребёнка из затопленной квартиры в Новороссийске

https://static.news.ru/photo/11a93e5a-83c9-11ea-abd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соседка рассказала о моменте обнаружения мальчика в затопленной квартире в Новороссийске. По её словам, ребёнок был не только избит, но и покусан.

Очевидцы заметили потоп и пошли к квартире. Дверь им отрыла мать мальчика, которая пришла домой спустя час после начала инцидента. Женщина прошла на кухню, но не стала закрывать воду и не обратила внимания на ребёнка, передаёт телеканал «360».

У него были покусаны плечи и ляжечки. Я увидела, когда в туалет водила. Она его кусала сама. Пока все вышли, она закрыла квартиру и ушла, не убирая воду. Открыт был кипяток, всё было в пару, вода в коридоре, ванной, кухне, до комнаты вода не добралась. Ребёнок закрылся в комнате, — поделилась соседка.

Она рассказала, что женщина приехала около пяти лет назад. Ребёнок постоянно ходил грязный и в одежде с каплями крови. Кроме того, он боится воды и не умеет держать ложку и кружку.

Иногда соседи слышали, как она ругается со своим сожителем. Однако видели женщину редко.

«Она со странностями со своими, но с ней особо сильно никто и не общался. Многие замечали, что она уходит и оставляет ребёнка. Она никогда не работала. Куда-то ходила, но куда — непонятно», — заключила очевидица.

Ранее NEWS.ru писал, что шестилетний мальчик из Краснодара, обнаруженный 15 апреля соседями в затопленной квартире Новороссийска, чувствует себя хорошо. Ребёнок играет с другими детьми и не вспоминает маму, рассказали сотрудники лечебного учреждения, где наблюдают юного пациента. На теле пострадавшего были ссадины и ушибы.

Сейчас он находится в отделении хирургии горбольницы Новороссийска.