Мастер спорта рассказал, кому полезно работать в зале по боксерскому мешку Боксер Северов: удары по боксерскому мешку помогут похудеть и укрепить суставы

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Мастер спорта по боксу Иван Северов в разговоре с NEWS.ru рассказал, как работа по боксерскому мешку может улучшить физическое состояние человека. По его словам, занятия боксом улучшают суставы, координацию движений и делают связки более эластичными.

Нанесение ударов по боксерскому мешку — очень хорошее упражнение, помогающее активировать кровоснабжение околосуставных тканей и мышц, улучшающее подвижность суставов, делающее связки эластичными, улучшающее координацию движений. За счет мышечного усилия, которое можно регулировать самому: наносить удары сильнее , слабее, быстрее, с разным ритмом и количеством ударов — начинают укрепляться суставы, хрящи и кости, — заявил мастер спорта.

Северов отмечает, что бокс позволяет человеку становится более выносливым в любых ситуациях. По его словам, после нескольких недель регулярных активных тренировок можно заметить снижение веса за счет водообмена и сжигание жира. У кого-то начнет формироваться красивая линия плеч, ног и даже талия будут стройнее. Занятия боксом быстрее дают результат в плане сжигания жира за счет взрывных упражнений и акцентированных ударов, смены ритма ударов и передвижений, поясняет спортсмен.

Для новичков желательно подобрать в зале боксерский мешок помягче, приобрести перчатки (иначе пользование общими может привести к бородавкам или грибку) и взять несколько занятий у персонального тренера: он научит вас правильно забинтовывать руки , корректной постановке кулака в момент удара и азам стойки и передвижений, — поясняет Северов.

Ранее спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина заявляла, что боковая планка, скручивания и упражнение «вакуум» помогут сделать талию тоньше. По ее словам, при выполнении боковой планки от 20 до 30 секунд на одной стороне можно усилить действие, поднимая таз вверх и возвращая его в исходное положение. При выполнении упражнения «вакуум» втягивается живот и удерживается дыхание на 30 секунд. Волынкина подчеркнула, что в уменьшении талии также поможет кручение обруча.