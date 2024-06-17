Маск раскрыл, какое необходимое устройство исчезнет в будущем Маск: в будущем чипы Neuralink полностью заменят смартфоны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В будущем люди не будут пользоваться смартфонами, написал в социальной сети X американский миллиардер Илон Маск. По его словам, чипы Neuralink полностью заменят телефоны. Таким образом предприниматель отреагировал на публикацию одного из пользователей, который спросил подписчиков, вживили бы они себе имплант.

А вы бы установили себе в мозг интерфейс Neuralink, который позволил бы вам управлять своим новым телефоном X силой мысли? — поинтересовался пользователь.

Устройство Neuralink дает возможность пользователю управлять компьютером или смартфоном при помощи силы мысли. В январе текущего года первый имплант был вживлен человеку.

В будущем не будет телефонов, будет только Neuralink, — заявил Маск.

Ранее Маск пригрозил запретить использование устройств Apple в своих компаниях. Бизнесмену не понравилась представленная технология искусственного интеллекта Apple Intelligence, которая, по его мнению, является «жуткой шпионской программой». Миллиардер подчеркнул, что корпорация оказалась недостаточно умной для того, чтобы разработать нейросеть и при этом гарантировать защиту безопасности пользовательских данных.