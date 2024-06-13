«Масик гневно отстендапит»: в Сети отреагировали на обыски у брата Галкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети отреагировали на обыски у Дмитрия Галкина, старшего брата юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По сообщениям СМИ, он оказался замешан в хищениях, связанных с военным ведомством. В комментариях к сообщениям об обысках пользователи возмущаются образом жизни братьев Галкиных в период СВО. По их мнению, «давно пора потрясти семейку, а сейчас как раз и повод нашёлся».

Очень хорошо, что начались такие действия. Ворошат осиное гнездо, — написала пользователь Ирина Л.

«Вот откуда пошла слава артистов», — отметил комментатор под ником Владислав.

Щас Масик гневно отстендапит по такому поводу: вот, мол, что творит «проклятый Мордор», — иронично заметила пользователь под ником Elena.

Об обысках у старшего брата Максима Галкина стало известно 12 июня. Telegram-канал «112» сообщил, что оперативные действия в доме Дмитрия Галкина на Рублевке связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны России, подрядчиком которого является родственник комика.

Как стало известно каналу, Галкин-старший служил в силовых структурах, занимался продюсированием, после чего начал производить боеприпасы и стал подрядчиком российского военного ведомства. По информации «112», у Галкина-старшего изъяты носители информации и прочая техника.

Ранее сообщалось, что 19-летняя племянница юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Алина показала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) свой роскошный досуг на фоне обысков у ее отца Дмитрия Галкина. Девушка опубликовала серию снимков, на которых развлекается с друзьями и позирует на фоне дорогостоящих автомобилей.