Mash: Zara массово сокращает сотрудников в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Торговая сеть Zara начала массово сокращать рядовых сотрудников в России, сообщает Telegram-канал Mash. Менеджерам предлагают продолжить работу за пределами РФ.

По словам сотрудников, им предлагают увольнение по соглашению сторон. При этом обещают выплату в размере пяти окладов.

С менеджерами ситуация иная. У них появилась возможность поработать в западных странах. Впрочем, некоторых отправили в соседнюю Белоруссию.

Telegram-канал также отмечает, что к филиалу Zara в СНГ и другим сетям компании Inditex возникло множество претензий из-за неисполнения договоров аренды. Сумма задолженности составляет около 2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Inditex попросила собственников ТЦ продлить договоры аренды на специальных условиях до конца года, а в некоторых случаях — до 1 марта 2023 года. По данным СМИ, компания не может оперативно решить, каким образом ей следует возобновить работу в России. В Inditex предполагают, что переговорный процесс по возвращению к работе может затянуться, хотя новые логистические маршруты уже настроены.