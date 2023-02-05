Mash узнал возможную причину смерти известного петербургского репера

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Рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев)

Telegram-канал Mash на Мойке раскрыл предварительную причину смерти известного рэпера Yung Trappa, про которого говорили, что он мог умереть из-за передозировки наркотиков. Как выяснилось, следствие пришло к выводу, что артиста не стало в результате острого отравления неустановленным веществом. Канал не уточняет, идет ли речь о наркотиках.

Как передает Mash, на теле музыканта не обнаружили следов насилия. Отмечается, что более подробная информация о произошедшем появится в течение ближайшего месяца.

Yung Trappa являлся одним из первопроходцев новой школы хип-хопа. Широкую известность он получил благодаря выступлению на Versus Battle в 2014 году, его соперником был исполнитель Федук.

В 2015 году Yung Trappa был задержан за распространение наркотиков. Артист был осужден на 5 лет и 7 месяцев колонии. В 2021 году на рэпера завели два уголовных дела — об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Он пробыл в колонии 14 месяцев и вышел на свободу в декабре 2022 года. Тело рэпера обнаружили 3 февраля в петербургской квартире.

В декабре в Санкт-Петербурге скончался лидер андеграундного рэп-проекта «Эхопрокуренныеподъезды» (ЭПП) Андрей Райкконен. Артиста нашли мертвым в своей квартире. Причина смерти не называется.