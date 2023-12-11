Mash: у Пахмутовой диагностировали COVID-19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Пахмутова

Telegram-канал Mash сообщил, что у пианистки Александры Пахмутовой обнаружили коронавирус. По информации канала, композитор находится в состоянии средней тяжести, на фоне заболевания у нее развились осложнения, в том числе сухой плеврит.

Mash сообщает, что Пахмутова находится в инфекционном отделении, у артистки болит горло, повышенная температура и сухой кашель.

Ранее Mash сообщал, что пианистку экстренно госпитализировали в Москве после сердечного приступа. По данным канала, она самостоятельно добралась до медиков, которые приняли решение оставить ее в больнице. Директор фонда Пахмутовой в свою очередь сообщил, что информация о госпитализации артистки является слухами. По его словам, с пианисткой все в порядке.

До этого сообщалось о госпитализации музыкального продюсера Иосифа Пригожина. В беседе с журналисткой Ксенией Собчак он подтвердил эту информацию. По словам продюсера, врачи подозревают у него пневмонию вследствие сильного гриппа. Он успокоил поклонников, отметив, что ничего серьезного не произошло и паниковать не стоит.