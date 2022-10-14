Mash: девяти военкорам грозит уголовная ответственность за дискредитацию ВС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Стрелков

В Telegram-канале Mash опубликовано сообщение о том, что девять военных корреспондентов и военкор-проектов могут попасть под уголовную ответственность за дискредитации Вооруженных сил России. В посте идет речь об Игоре Стрелкове, Семёне Пегове (проект WarGonzo), Юрии Подоляке, Владлене Татарском, Сергее Мардане, Игоре Димитриеве, авторах GreyZone, Рыбаре и Кристине Потупчик.

В сообщении Mash говорится, что контент в их каналах анализируют на наличие фейков и дискредитации ВС России. По информации Telegram-канала заявление с требованием проверить деятельность вышеперечисленных авторов поступило в Роскомнадзор.

Если вина журналистов и авторов проектов будет доказана, то им грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет колонии, говорится в сообщении Mash.

Официального подтверждения этой информации в настоящий момент нет.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва сделает все возможное для защиты «патриотичных журналистов». Тогда он подчеркнул, что попытки запугать российских журналистов обречены на провал. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что военкоры должны доносить до людей правду.