Mash: Алсу и ее супруг при разводе будут делить два особняка и две квартиры

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Алсу

Telegram-канал Mash сообщает, что певица Алсу и ее супруг бизнесмен Ян Абрамов будут делить при разводе два особняка и две квартиры, одна из которых за границей. По его данным, первую квартиру пара купила сразу после свадьбы — апартаменты на Никитском бульваре в Москве на 57-м этаже элитного ЖК.

Канал отмечает, что спустя несколько лет семейство обзавелось четырехэтажным особняком в викторианском стиле на Рублевке. Mash пишет, что отец Алсу также подарил внукам коттедж на крымском побережье, на территории также есть конюшня, теннисный корт, вертолетная площадка и даже собственная мечеть. Также, подчеркивает канал, пара будет делить квартиру в Лондоне, которая располагается рядом со стадионом Lord’s Cricket Ground, где проходят важные матчи по крикету.

Ранее в Сети появились сообщения, что Абрамов изменял Алсу в течение 10 лет, прежде чем она решилась на развод. По словам источника из окружения пары, о многочисленных похождениях предпринимателя знала вся Москва. Певица при этом пыталась долгое время спасти отношения.

Как считает юрист Людмила Александрова, у певицы есть все шансы забрать детей после развода с Абрамовым. Эксперт отметила, что суд с большой вероятностью встанет на сторону матери. При этом юрист уточнила, что последний год супруги не проживали совместно, поэтому нажитое за это время имущество разделять не будут.