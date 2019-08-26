https://static.news.ru/photo/3cc7ae9e-c7e7-11e9-89f3-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Столичный метрополитен приступил к обновлению навигации в преддверии запуска Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил первый замначальника метро Роман Латыпов.
По его словам, маршрут первого диаметра обозначат цветом, похожим на оттенок плодов физалиса (жёлто-оранжевый), а второго — цветом фуксии (ярко-розовым). На схемах подземки их выделят белыми линиями с цветным контуром.
На указатели добавляют новые станции и пересадки с обозначением диаметров, так, например, обновлённые лайтбоксы уже появились на станциях «Беговая», «Академическая», «Фрунзенская», «Библиотека имени Ленина» и других, — рассказал Латыпов.
Линии #МЦД обозначат пятью яркими цветами: «физалис», «фуксия», «папайя», «ментол» и «зеленый луг». На схемах #мосметро диаметры обозначат белыми линиями с цветным контуром, по аналогии с #МЦК, а сами линии МЦД также будут помечены латинской буквой D с номерами маршрутов 15. pic.twitter.com/NCvUM99yzQ
Он уточнил, что в общей сложности планируется заменить свыше 60 тысяч элементов навигации и обновить путевые полосы на станциях метро, находящиеся на стенах напротив платформ. На них можно узнать список станций, в сторону которых едет поезд, а также все доступные пересадки, передаёт «Интерфакс».
Как писал News.ru, ранее Собянин сообщил, что пересадки на станции Московского метрополитена со станций Московских центральных диаметров будут для пассажиров бесплатными. По словам градоначальника, тарифы будут максимально сопряжены с тарифами на городской транспорт, то есть цены на билеты будут снижены.