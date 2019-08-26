https://static.news.ru/photo/3cc7ae9e-c7e7-11e9-89f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Столичный метрополитен приступил к обновлению навигации в преддверии запуска Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил первый замначальника метро Роман Латыпов.

По его словам, маршрут первого диаметра обозначат цветом, похожим на оттенок плодов физалиса (жёлто-оранжевый), а второго — цветом фуксии (ярко-розовым). На схемах подземки их выделят белыми линиями с цветным контуром.

На указатели добавляют новые станции и пересадки с обозначением диаметров, так, например, обновлённые лайтбоксы уже появились на станциях «Беговая», «Академическая», «Фрунзенская», «Библиотека имени Ленина» и других, — рассказал Латыпов.

Линии #МЦД обозначат пятью яркими цветами: «физалис», «фуксия», «папайя», «ментол» и «зеленый луг». На схемах #мосметро диаметры обозначат белыми линиями с цветным контуром, по аналогии с #МЦК , а сами линии МЦД также будут помечены латинской буквой D с номерами маршрутов 15. pic.twitter.com/NCvUM99yzQ — Московские центральные диаметры (@moscow_mcd) 20 августа 2019 г.

Он уточнил, что в общей сложности планируется заменить свыше 60 тысяч элементов навигации и обновить путевые полосы на станциях метро, находящиеся на стенах напротив платформ. На них можно узнать список станций, в сторону которых едет поезд, а также все доступные пересадки, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru, ранее Собянин сообщил, что пересадки на станции Московского метрополитена со станций Московских центральных диаметров будут для пассажиров бесплатными. По словам градоначальника, тарифы будут максимально сопряжены с тарифами на городской транспорт, то есть цены на билеты будут снижены.