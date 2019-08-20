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Пересадки на станции Московского метрополитена со станций Московских центральных диаметров (МЦД) будут для пассажиров бесплатными. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что две ветки МЦД откроются уже в конце 2019 года. По словам градоначальника, тарифы будут максимально сопряжены с тарифами на городской транспорт, то есть цены на билеты будут снижены.

В ближайшее время мы примем решение и согласуем с коллегами из Московской области и утвердим данное решение, — заявил Собянин.

По его мнению, МЦД станет таким видом наземного транспорта, который совмещает в себе всё лучшее от городского и пригородного транспорта. Это позволит соединять пригороды без лишних пересадок, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что более 30 станций метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) приведут в порядок к открытию Московских центральных диаметров (МЦД).