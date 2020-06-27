Мама Елены Малышевой с трудом победила COVID-19

https://static.news.ru/photo/37d125ae-b93c-11ea-b2bf-fa163e074e61_660.jpg Галина Морозова Фото: malysheva.live/instagram.com

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева поделилась со своими подписчиками радостной новостью. Её 87-летняя мама победила коронавирусную инфекцию.

Галина Александровна две недели была в реанимации. Потом ещё две недели в обычной палате. Сейчас она находится дома. Врачи даже разрешили ей гулять по улицам, соблюдая все меры безопасности. Этим случаем воспользовалась её звёздная дочка, которая повела родительницу в московский ресторан, чтобы отметить победу. По словам матери Малышевой, справиться с недугом ей помогло желание жить.

Моя мама — настоящий победитель. Когда я приходила к маме в «красную зону», я всё время вспоминала, как 9 марта возила её в кафе. Я мечтала прийти туда ещё раз вместе с мамой. Я счастлива, что мама победила коронавирус! Спасибо всем врачам, которые её лечили! Спасибо моему брату! — написала теледоктор в своём Instagram.

59-летняя Малышева добавила, что её мать всё время принимала лекарства, разжижающие кровь. Она считает, что эти препараты спасают жизни при коронавирусе.

Как писал NEWS.ru, Елена Малышева заявила о способности витамина D помогать в профилактике коронавируса. По её словам, отсутствие данного витамина в организме делает его уязвимым перед COVID-19. Витамин D нужен для первичной встречи лимфоцитов с коронавирусной инфекцией, отметила теледоктор.

К 28 июня в мире зарегистрировано 9 973 149 подтверждённых случаев (прирост за сутки — 177 175 случаев, или 1,81%), 501 128 летальных исходов (прирост за сутки — 4439, или 0,89%). В России выявлено более 627 тысяч случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлении более 393 тысяч человек. Столица по-прежнему лидирует среди всех российских городов по числу заразившихся. В городе с начала пандемии, по последним сведениям, коронавирусом заболели 219 354 человека, 146 043 пациента выздоровели, 3714 умерли.