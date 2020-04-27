Малышева заявила о низком показателе смертности от COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/2c624066-88ba-11ea-85de-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Российская телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева прокомментировала статистику по коронавирусу. Она также отметила, что в России один из самых низких показателей смертности.

Не нужно пугаться тому, что в России много заражённых коронавирусной инфекцией, поскольку показатель смертности у нас всё ещё один из самых низких в мире, — заявила она.

По словам Малышевой, в России на один миллион населения приходится пять заражённых. В Германии и США приходится 71 и 167 человек соответственно, передаёт телеканал «360».

На сегодняшний день в мире выявлено более трёх миллионов человек, которые заражены коронавирусом. Выздороветь удалось 878 тысячам. От болезни скончались 208 тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семёнов рассказал о вероятном ухудшении ситуации с COVID-19 в России.