Малышева сыграла с внуком вальс в четыре руки

https://static.news.ru/photo/9c11e20e-c429-11ea-8954-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Елена Малышева опубликовала в соцсети семейное видео, на котором она с пятилетним внуком играет в четыре руки на фортепиано. Действие происходит в доме её старшего сына в США.

Мало кто понимает, что обучение детей музыке — это намного больше, чем просто музыкальное образование. Ритмы учат строить последовательные ряды. А это умение планировать свою жизнь, распределяя, как такт за тактом, дело за делом, — прокомментировала она видео в Instagram.

В своём посте телеведущая также отметила, что детские музыкальные школы в России на много порядков выше, чем музыкальное образование в США. В Америке занятия ведут только частные преподаватели. Она написала, что им посчастливилось найти за океаном некую Маргариту Ароновну, которая «терпеливо учит Игорёчка» не только игре на рояле, но и преподает ему «постоянные уроки внутренней человеческой культуры». Малышева с благодарностью вспомнила и своих учителей музыкальной школы, которую она, по её словам, окончила с отличием.

Один из поклонников телеведущей назвал её внука «будущим Моцартом», на что Малышева ответила, что видит его всё же врачом. Несмотря на то, что многих комментаторов восхитили музыкальные способности пары, нашлись и те, кто раскритиковал неправильную постановку рук мальчика.

Как писал NEWS.ru, Елена Малышева сообщила, что улетела в США к своим внукам. У неё начался долгожданный отпуск, который она решила провести вместе со своими родственниками. Ранее Малышеву сфотографировали в самолёте, следующем из Москвы в Нью-Йорк. Интернет-пользователи начали критиковать ведущую за то, что она решила покинуть Россию, несмотря на пандемию коронавируса. Юзеры считают, что теледоктор намерена наведаться в свой роскошный особняк в пригороде американского городка.