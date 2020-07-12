Общество

Малышева сыграла с внуком вальс в четыре руки

13:13, 12 июля 2020
Елена Малышева Елена Малышева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Елена Малышева опубликовала в соцсети семейное видео, на котором она с пятилетним внуком играет в четыре руки на фортепиано. Действие происходит в доме её старшего сына в США.

Мало кто понимает, что обучение детей музыке — это намного больше, чем просто музыкальное образование. Ритмы учат строить последовательные ряды. А это умение планировать свою жизнь, распределяя, как такт за тактом, дело за делом, — прокомментировала она видео в Instagram.

В своём посте телеведущая также отметила, что детские музыкальные школы в России на много порядков выше, чем музыкальное образование в США. В Америке занятия ведут только частные преподаватели. Она написала, что им посчастливилось найти за океаном некую Маргариту Ароновну, которая «терпеливо учит Игорёчка» не только игре на рояле, но и преподает ему «постоянные уроки внутренней человеческой культуры». Малышева с благодарностью вспомнила и своих учителей музыкальной школы, которую она, по её словам, окончила с отличием.

Один из поклонников телеведущей назвал её внука «будущим Моцартом», на что Малышева ответила, что видит его всё же врачом. Несмотря на то, что многих комментаторов восхитили музыкальные способности пары, нашлись и те, кто раскритиковал неправильную постановку рук мальчика.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÐ³ÑÐ°Ñ Ð² ÑÐµÑÑÑÐµ ÑÑÐºÐ¸ Ñ Ð½Ð°ÑÐ¸Ð¼ ÑÑÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸ÐºÐ¾Ð¼ Ð¼Ð»Ð°Ð´ÑÐ¸Ð¼ Ð²Ð½ÑÐºÐ¾Ð¼. ÐÐ¾Ð»ÑÑÐ°Ñ Ð¾Ð³ÑÐ¾Ð¼Ð½Ð¾Ðµ ÑÐ´Ð¾Ð²Ð¾Ð»ÑÑÑÐ²Ð¸Ðµ. ÐÐ°Ð»Ð¾ ÐºÑÐ¾ Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ, ÑÑÐ¾ Ð¾Ð±ÑÑÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð´ÐµÑÐµÐ¸ Ð¼ÑÐ·ÑÐºÐµ ÑÑÐ¾ Ð½Ð°Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐµ, ÑÐµÐ¼ Ð¿ÑÐ¾ÑÑÐ¾ Ð¼ÑÐ·ÑÐºÐ°Ð»ÑÐ½Ð¾Ðµ Ð¾Ð±ÑÐ°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ. Ð Ð¸ÑÐ¼Ñ ÑÑÐ°Ñ ÑÑÑÐ¾Ð¸ÑÑ Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°ÑÐµÐ»ÑÐ½ÑÐµ ÑÑÐ´Ñ. Ð ÑÑÐ¾ ÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ð»Ð°Ð½Ð¸ÑÐ¾Ð²Ð°ÑÑ ÑÐ²Ð¾Ñ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ñ, ÑÐ°ÑÐ¿ÑÐµÐ´ÐµÐ»ÑÑ, ÐºÐ°Ðº ÑÐ°ÐºÑ Ð·Ð° ÑÐ°ÐºÑÐ¾Ð¼, Ð´ÐµÐ»Ð¾ Ð·Ð° Ð´ÐµÐ»Ð¾Ð¼. Ð­ÑÐ¾ ÑÐ°ÐºÐ¶Ðµ ÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ðµ ÑÑÑÐ´Ð¸ÑÑÑÑ. ÐÐ°Ð¶Ð´ÑÐ¸ Ð´ÐµÐ½Ñ. ÐÐ°Ð¶Ð½ÐµÐ¸ÑÐµÐµ ÐºÐ°ÑÐµÑÑÐ²Ð¾ Ð´Ð»Ñ Ð»ÑÐ±Ð¾Ð³Ð¾ ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÐºÐ°. Ð, ÐºÐ¾Ð½ÐµÑÐ½Ð¾, ÑÑÐ¾ Ð¿ÑÐ¸Ð¾Ð±ÑÐµÐ½Ð¸Ðµ Ðº ÐºÑÐ°ÑÐ¾ÑÐµ Ð¼Ð¸ÑÐ°, Ð² ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÐ¾Ð¼ Ð·Ð²ÑÑÐ¸Ñ Ð¼ÑÐ·ÑÐºÐ°. Ð¯ ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð°-ÑÐ¾ Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½ÑÐ¸Ð»Ð° Ð¼ÑÐ·ÑÐºÐ°Ð»ÑÐ½ÑÑ ÑÐºÐ¾Ð»Ñ Ñ Ð¾ÑÐ»Ð¸ÑÐ¸ÐµÐ¼. ÐÐ¾Ð³Ñ ÑÐºÐ°Ð·Ð°ÑÑ ÑÐ¾ÑÐ½Ð¾, ÑÑÐ¾ Ð´ÐµÑÑÐºÐ¸Ðµ Ð¼ÑÐ·ÑÐºÐ°Ð»ÑÐ½ÑÐµ ÑÐºÐ¾Ð»Ñ Ð² Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¸ Ð½Ð°Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾ÑÑÐ´ÐºÐ¾Ð² Ð²ÑÑÐµ, ÑÐµÐ¼ Ð´ÐµÑÑÐºÐ¾Ðµ Ð¼ÑÐ·ÑÐºÐ°Ð»ÑÐ½Ð¾Ðµ Ð¾Ð±ÑÐ°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð² Ð¡Ð¨Ð. ÐÐ´ÐµÑÑ ÑÐ°ÐºÐ¸Ñ Ð´Ð¾ÑÑÑÐ¿Ð½ÑÑ Ð¼ÑÐ·ÑÐºÐ°Ð»ÑÐ½ÑÑ ÑÐºÐ¾Ð», ÐºÐ°Ðº Ñ Ð½Ð°Ñ Ð½ÐµÑ. ÐÑÐµ Ð·Ð°Ð½ÑÑÐ¸Ñ ÑÐ°ÑÑÐ½ÑÐµ Ñ Ð¿ÑÐµÐ¿Ð¾Ð´Ð°Ð²Ð°ÑÐµÐ»ÐµÐ¼. Ð Ñ Ð½Ð°Ñ Ð² ÑÐ°ÑÐ¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¸Ðµ Ð±ÑÐ»Ð¸ ÑÐ¿ÐµÑÐ¸Ð°Ð»ÑÐ½Ð¾ÑÑÑ, ÑÐ¾Ð»ÑÑÐµÐ´Ð¶Ð¸Ð¾, Ð¼ÑÐ·ÑÐºÐ°Ð»ÑÐ½Ð°Ñ Ð»Ð¸ÑÐµÑÐ°ÑÑÑÐ°, ÑÐ¾Ñ. Ð¯ Ð´Ð¾ ÑÐ¸Ñ Ð¿Ð¾Ñ Ñ Ð¾Ð³ÑÐ¾Ð¼Ð½ÑÐ¼ ÑÐ²Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ð²ÑÐ¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ð¸Ñ ÑÑÐ¸ÑÐµÐ»ÐµÐ¸ ÐÐ»ÑÐ³Ñ ÐÐ¸ÐºÐ¾Ð»Ð°ÐµÐ²Ð½Ñ ÐÐ¾Ð»ÑÐ½Ð¸ÑÐºÐ¾, ÐÑÐ¸Ð½Ñ Ð¡ÑÐµÐ¿Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð½Ñ Ð Ð¾Ð¼Ð°Ð½ÑÐµÐ½ÐºÐ¾ Ð¸ ÐÐ¸ÐºÐ¾Ð»Ð°Ñ Ð Ð¾Ð¼Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸ÑÐ° ÐÐ´Ð°Ð½ÐµÐ²Ð¸ÑÐ°. Ð¡ÐºÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð»ÐµÑ Ð¿ÑÐ¾ÑÐ»Ð¾! Ð Ñ Ð¸Ñ Ð²ÑÐµÑ Ð¿Ð¾Ð¼Ð½Ñ Ð¿Ð¾ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð°Ð¼. ÐÐ½Ð¸ ÐºÐ°Ð·Ð°Ð»Ð¸ÑÑ Ð¼Ð½Ðµ ÑÐ¾Ð²ÐµÑÑÐµÐ½Ð½Ð¾ Ð½ÐµÐ¾Ð±ÑÐºÐ½Ð¾Ð²ÐµÐ½Ð½ÑÐ¼Ð¸ Ð»ÑÐ´ÑÐ¼Ð¸. ÐÐ½Ð¸ Ð¿Ð¾-Ð½Ð°ÑÑÐ¾ÑÑÐµÐ¼Ñ ÑÑÐ¸Ð»Ð¸ Ð½Ð°Ñ ÐºÑÐ»ÑÑÑÑÐµ. ÐÐµ ÑÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð¼ÑÐ·ÑÐºÐ°Ð»ÑÐ½Ð¾Ð¸! ÐÐ½Ð¸ ÑÑÐ¸Ð»Ð¸ Ð½Ð°Ñ ÐºÑÐ»ÑÑÑÑÐµ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ, ÐºÑÐ»ÑÑÑÑÐµ Ð¾Ð±ÑÐµÐ½Ð¸Ñ. ÐÐ°Ð¼ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÐ·Ð»Ð¾ Ð½Ð°Ð¸ÑÐ¸ ÑÐ°ÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÑÑÐ¸ÑÐµÐ»Ñ ÑÑÐ°ÑÐ¾Ð¸ ÑÐ¾ÑÐ¼Ð°ÑÐ¸Ð¸ Ð·Ð´ÐµÑÑ. ÐÐ¾Ð»ÑÑÐ¾Ðµ ÑÐ¿Ð°ÑÐ¸Ð±Ð¾ ÐÐ°ÑÐ³Ð°ÑÐ¸ÑÐµ ÐÑÐ¾Ð½Ð¾Ð²Ð½Ðµ, ÐÐ¾ÑÐ¾ÑÐ°Ñ ÑÐµÑÐ¿ÐµÐ»Ð¸Ð²Ð¾ ÑÑÐ¸Ñ Ð½Ð°ÑÐµÐ³Ð¾ ÐÐ³Ð¾ÑÐµÑÐºÐ°. ÐÐµ ÑÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð¸Ð³ÑÐµ Ð½Ð° ÑÐ¾ÑÐ»Ðµ. Ð ÐµÑÐµ Ð¸ Ð¿ÑÐµÐ¿Ð¾Ð´Ð°ÐµÑ ÐµÐ¼Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÐ¾ÑÐ½Ð½ÑÐµ ÑÑÐ¾ÐºÐ¸ Ð²Ð½ÑÑÑÐµÐ½Ð½ÐµÐ¸ ÑÐµÐ»Ð¾Ð²ÐµÑÐµÑÐºÐ¾Ð¸ ÐºÑÐ»ÑÑÑÑÑ. #Ð¼ÑÐ·ÑÐºÐ° #ÑÐ¸Ð³ÑÐ°ÑÐ½Ð°Ð¿Ð¸Ð°Ð½Ð¸Ð½Ð¾ #playpiano #piano #childrenplaypiano

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÐ»ÐµÐ½Ð° ÐÐ°Ð»ÑÑÐµÐ²Ð° (@malysheva.live)

Как писал NEWS.ru, Елена Малышева сообщила, что улетела в США к своим внукам. У неё начался долгожданный отпуск, который она решила провести вместе со своими родственниками. Ранее Малышеву сфотографировали в самолёте, следующем из Москвы в Нью-Йорк. Интернет-пользователи начали критиковать ведущую за то, что она решила покинуть Россию, несмотря на пандемию коронавируса. Юзеры считают, что теледоктор намерена наведаться в свой роскошный особняк в пригороде американского городка.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях