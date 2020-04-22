Малышева сочла Москву готовой к отмене самоизоляции

https://static.news.ru/photo/919bcbe4-84a7-11ea-af60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва готова к отмене ограничительных мер, которые были введены в рамках режима самоизоляции. Такое мнение высказала теледоктор Елена Малышева.

По её убеждению, главная цель уменьшения активности людей — снижение пика заболеваемости, а также возможность для системы здравоохранения подготовиться к потоку пациентов. В этом плане медицина столицы «более чем готова».

С моей точки зрения, настало время переходить к нормальной жизни, — цитирует НСН слова Малышевой, сказанные ею в прямом эфире Instagram, где телеведущая отвечала на вопросы подписчиков

Врач отметила, что в городе развёрнуты новые госпитали, создано большое количество реанимационных коек, приобретены аппараты искусственной вентиляции лёгких и экстракорпоральной мембранной оксигенации.

По состоянию к 22 апреля в Москве выявлено более 5,2 тысячи случаев инфицирования COVID-19. В Московской области — свыше 5,9 тысячи.

В целом по России официально зарегистрировано около 58 тысяч случаев заражения. При этом 513 пациентов скончались и более 4,4 тысячи выздоровели.

В мире уже свыше 2,56 млн заболевших, умерли порядка 177,8 тысячи человек, свыше 697,6 исцелились.

Ранее, как писал NEWS.ru, в министерстве здравоохранения заявили, что в России пик заболеваемости COVID-19 пока не пройден. При этом и взрывного роста количества новых случаев инфицирования не зафиксировано.