Малышева рассказала, симптомом какой смертельной болезни являются обмороки Малышева назвала обмороки симптомом аритмии

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Обморок может являться симптомом аритмии, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что при неправильном сокращении сердечной мышцы кровь поступает в мозг в недостаточном количестве, что приводит к потере сознания.

Сердце очень медленно бьется — раз, а потом огромная пауза. Крови нет, вы теряете сознание, — уточнила Малышева.

Телеведущая добавила, что при аритмии сердце может также биться очень часто. В таком случае сердечная мышца сокращается не до конца и не выталкивает кровь.

Для того чтобы исключить или подтвердить аритмию, Малышева посоветовала пройти УЗИ сердца и холтеровское мониторирование — непрерывную запись электрокардиограммы в течение не менее суток.

Ранее врач-аритмолог Виталий Шабанов рассказал, что аритмия может развиться на фоне лишнего веса, хронических заболеваний эндокринной системы, почек и легких, вирусных болезней и отсутствия движения. По словам специалиста, аритмия может периодически проявляться у здоровых людей, но в этом случае она не несет серьезной опасности.